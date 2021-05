Condannata per furto, fermata in auto con i genitori

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso nel 2011 dal Tribunale dei Minori di Venezia nei confronti di una cittadina italiana nata nel 1995 a San Vito al Tagliamento.

La giovane viaggiava a bordo di un’auto con i genitori, cittadini macedoni, diretti nella Bergamasca, dove risiedono. I tre sono stati fermati e identificati da personale della Squadra Volante del Commissariato di Duino Aurisina nell’area di servizio di Duino Nord, lungo il raccordo autostradale in direzione Venezia.

Dagli accertamenti effettuati in banca dati è emerso che la ragazza doveva espiare la pena di 11 mesi e 26 giorni di reclusione per un furto accaduto a Rovigo nel 2009. Accompagnata in Ufficio, dopo le formalità di rito, è stata arrestata e accompagnata presso la Casa circondariale di Trieste a disposizione della locale Procura della Repubblica.