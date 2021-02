Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campoformido hanno arrestato una donna del posto di 42 anni, pregiudicata, su ordine di esecuzione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d'Appello di Trieste.

La donna deve scontare la pena di due anni e 11 mesi di condanna, in regime di detenzione domiciliare, per furti in abitazione commessi a Udine nel 2012 e a San Michele al Tagliamento nel 2015.