Condannati per vari reati, sei persone in carcere

La Polizia di Stato di Udine, nelle ultime settimane, ha arrestato sei persone, destinatarie di provvedimenti restrittivi.

Un 33enne marocchino, domiciliato a Udine, è stato portato in carcere, dove dovrà scontare una pena di un anno e otto mesi di reclusione, a seguito della condanna per reati in materia di stupefacenti, commessi nel 2018 in Friuli. Le indagini hanno permesso di appurare che lo straniero era implicato nell’illegale attività di spaccio di cocaina, assieme ad altri connazionali.

In arresto anche un 29enne marocchino, pluripregiudicato, domiciliato nella zona collinare. E' stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione per furto aggravato in esercizi commerciali e in abitazione, porto di oggetti atti a offendere e per molteplici violazioni al divieto di ritorno nel Comune di Udine.

Nei giorni successivi è stato notificato a un 22enne italiano, già sottoposto a misura coercitiva e associato nel carcere di Udine, una ulteriore condanna a un mese per furto aggravato su auto, avvenuto nel 2017 a Martignacco.

Il 4 marzo è stato arrestato un 38enne cittadino nigeriano, pluripregiudicato, senza fissa dimora, destinatario di un provvedimento di carcerazione per due anni e cinque mesi; nel gennaio 2016, dopo un diverbio con un connazionale, l'aveva colpito al volto con una stampella, procurandogli alcune lesioni, con una prognosi di diversi giorni.

Il 6 marzo è stata data esecuzione a un provvedimento di carcerazione (pena di due anni), nei confronti di un 52enne italiano, residente a Udine, libero professionista, condannato per numerosi episodi di appropriazione indebita e truffa, avvenuti fra il 2007 e il 2009, quando era dipendente di un'agenzia assicurativa. L’uomo aveva sottratto agli ignari clienti somme cospicue, più di 800mila euro, che non sono mai stati restituiti e sono servite per scopi privati.

L’ultimo arresto in ordine di temporale è quello di un 30enne nigeriano, che il 10 gennaio era stato fermato in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dell’autorità giudiziaria austriaca (Tribunale di Wels). Lo straniero, che in Italia è regolarmente residente a Udine con la famiglia, risulta indagato per truffa. Dopo l’avvenuta convalida dell’arresto, l’uomo era stato assoggettato dalla Corte di Appello di Trieste alla misura cautelare dell’obbligo di firma in Questura. Il 29 febbraio, il personale della Polizia di Frontiera di Venezia – Tessera l'aveva sorpreso mentre cercava di imbarcarsi su un volo diretto in Nigeria, con scalo a Istanbul. A quel punto, l’obbligo di firma è stato sostituito con la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita dalla Squadra Mobile nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo.