Condannato come passeur a Tarvisio, lo arrestano in Albania

Il 13 gennaio, la Polizia albanese, nella città di Pogradec, ha dato esecuzione al mandato di arresto, disposto dalla Procura della Repubblica di Udine, nei confronti di un 33enne albanese, che deve scontare una pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, emessa dal Tribunale di Udine per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il 25 e 28 aprile 2016, a Tarvisio, assieme ad altri due connazionali, aveva favorito l’ingresso illegale di 18 e 9 clandestini, di nazionalità pakistana e afghana.

Le indagini della Polizia di frontiera avevano stabilito che il sodalizio, a bordo di due veicoli, uno con targa francese e l’altro con targa albanese, trasportava i migranti clandestini in Italia, dopo averli prelevati in Ungheria. Una delle due auto faceva da staffetta, per indicare la presenza di controlli delle forze dell’ordine, mentre l’altra trasportava i clandestini. I due soci erano stati subito arrestati, mentre il 33enne era riuscito a rendersi latitante.

Le indagini, con il concorso della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e il Servizio Centrale Operativo, hanno permesso di rintracciarlo nel suo Paese. Sono in corso le procedure estradizionali.

Il 14 gennaio, gli agenti della Polizia di Stato di Udine, in collaborazione con la Polizia di Frontiera di Milano Malpensa, ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso il 28 maggio 2020 dalla Procura della Repubblica, nei confronti di un 45enne cittadino moldavo, che deve scontare una pena di quattro anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione, a seguito delle condanne dei Tribunali di Udine e Trento, per fatti occorsi fra il 2009 e il 2016.

L’uomo, in possesso di permesso di soggiorno in Italia, era residente fino al 2017 a Trento. E’ stato condannato per un episodio di furto avvenuto nel 2009, quando in provincia di Trento era stato arrestato per aver rubato, con un complice, alcune parti di un mezzo pesante parcheggiato in strada. Poi, era stato indagato e condannato per maltrattamenti in famiglia. Nel 2016, era stato denunciato e condannato dopo essere stato sorpreso a bordo di un furgone, a Palmanova, che trasportava numerosi attrezzi agricoli, risultati rubati in un’azienda agricola della provincia di Trento. Grazie a un mandato di arresto europeo, è stato arrestato al confine moldavo/rumeno, durante un controllo. Lo straniero è stato associato presso il carcere di Monza.