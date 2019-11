Condannato come passeur, lo arrestano in Svizzera

Nei giorni scorsi, la Polizia svizzera ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo disposto dalla Procura della Repubblica di Udine nei confronti di un 46enne kosovaro. L’uomo, infatti, è stato condannato a tre anni e tre mesi dal Tribunale di Udine perché, nel 2014, era stato fermato a Ugovizza al volante di un’auto con targa francese; a bordo c’erano tre connazionali clandestini.

Il passeur era stato arrestato ma, dopo aver scontato un periodo di custodia cautelare in carcere, era stato scarcerato in attesa di giudizio. Nel frattempo, però, si era reso irreperibile. Ma le indagini della Polizia di Stato, con la collaborazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno permesso di rintracciarlo a Basilea.