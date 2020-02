Condannato come passeur, si era dato alla macchia

La Polizia ungherese ha eseguito un mandato di arresto europeo a carico di un 51enne magiaro, che deve scontare tre anni, 11 mesi e 26 giorni di carcere per aver introdotto in Italia migranti clandestini. L’uomo era stato fermato nel 2013 dalla Polizia di Stato a Tarvisio alla guida di un mezzo dove erano nascosti cinque stranieri. Dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, si era reso irreperibile in Italia.

A seguito del provvedimento di condanna del Tribunale di Udine, le articolate indagini della Polizia, con il concorso della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno permesso di rintracciare l’uomo a Vecses (Ungheria) dove si era trasferito. Sono in corso le procedure estradizionali.