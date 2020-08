Condannato dal Tribunale di minori, arrestato a Trieste

Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino rumeno, classe 2000, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per i Minori di Milano, la cui sentenza era diventata definitiva lo scorso gennaio.

Il giovane è stato identificato dal personale della Squadra Volante del Commissariato di Duino Aurisina a bordo di un’auto diretta in Slovenia, fermata per un controllo nei pressi di San Giovanni di Duino. Deve scontare una pena di due mesi di reclusione e 200 euro di multa per reati predatori commessi nel Milanese risalenti al 2014. Dopo le formalità di rito, il rumeno è stato accompagnato presso la Casa circondariale minorale di Treviso.