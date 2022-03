Condannato l'allevatore dei bulldog amati dai vip

Era già balzato all’onore delle cronache nazionali per le fotografie dei vip dello spettacolo e dello sport, immortalati assieme ai bulldog da lui allevati. Tra questi anche alcuni ex calciatori bianconeri come Roberto Muzzi, Juan Musso, Cristian Zapata e l’attuale attaccante Ignacio Pussetto.

L'allevatore, un romano di 39 anni residente in Slovacchia, oggi è stato condannato dal Tribunale di Udine a tre mesi di reclusione e 3mila euro di multa. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba lo ha ritenuto colpevole di aver ceduto, nel 2017, a una donna di San Giorgio di Nogaro un bulldog francese, introdotto in Italia senza il certificato sanitario d’importazione.

Durante l’arringa, il difensore, l’avvocato Gianluca Porta, aveva fatto notare che le necessarie documentazioni per movimentare l’animale in Unione europea erano state tutte prodotte e acquisite dal Tribunale e che il certificato non era necessario.

“Ho sostenuto nel corso del processo - spiega illegale - l'insussistenza del reato contestato al mio assistito, in quanto ritenevo che dal dibattimento fossero emersi elementi idonei a sostegno della mia tesi difensiva. In ogni caso - conclude - aspetto la motivazione della sentenza per valutare il ricorso in appello”.