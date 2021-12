Condannato per aver rapinato la nonna

Ruba alla nonna 70 euro e la morde a una mano per scappare: patteggia 3 anni e 6 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa. E’ un conto davvero salato quello pagato da un 21enne udinese, accusato di rapina, che si è visto comminare la pena dal gup di Udine Matteo Carlisi.



La vicenda risale al primo novembre, quando il giovane ha chiesto alla nonna di 69 anni di prestargli un euro. Lei gliene ha consegnati tre. Invece di ringraziarla, il 21enne con un gesto repentino le ha sfilato dal portafoglio una banconota da 20 e una da 50 euro e ha cercato di andarsene.



La donna ha quindi tentato di fermare il nipote afferrandolo al polso, ma il ragazzo, dopo aver minacciato di prenderla a pugni, l’ha morsa alla mano destra e l’ha spinta facendola cadere su un letto. Infine ha gettato da una finestra il denaro a un straniero che si è subito dileguato. Portata in ospedale, alla signora è stata diagnosticata una prognosi di tre giorni per la lesione alla mano.



Il gup ha confermato per il giovane la custodia cautelare in carcere.