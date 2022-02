Condannato per danneggiamenti e rissa, arrestato uno straniero

Ieri, gli agenti delle Volanti della Questura di Udine hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione per espiazione della pena.

Nel primo caso, la misura riguarda un cittadino belga, 44enne, a Udine senza fissa dimora, che è stato condotto in carcere dopo la condanna della Corte d’Appello di Trieste; deve scontare otto mesi di reclusione per i reati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e rissa, commessi a Udine tra il 2016 e il 2018.

Su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, invece, è stato condotto in carcere un cittadino tunisino, 57enne, in transito nel capoluogo friulano, per scontare la pena di tre mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare, reato commesso ad Aosta tra il 2010 e il 2011.