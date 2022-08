Condannato per furti a Roma, arrestato a Udine

Nel pomeriggio di lunedì 8 agosto, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale, che da mesi coadiuvano gli agenti della Questura di Udine nei servizi contro l’immigrazione clandestina, hanno arrestato un cittadino rumeno.

Il 29enne è stato controllato assieme ad altre persone nella zona dell’autostazione cittadina. Dagli accertamenti è emerso a suo carico un ordine di carcerazione: deve scontare un anno di reclusione per furti commessi a Roma dieci anni fa, a seguito della revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali per mancata osservanza delle prescrizioni previste, accertate dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura udinese. E’ stato quindi accompagnato nel carcere di Udine.