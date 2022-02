Condannato per furti, arrestato in Romania

E’ arrivato nei giorni scorsi all’aeroporto di Fiumicino e si trova ora in un carcere del Centro Italia un 41enne rumeno che deve scontare tre anni e due mesi di reclusione, essendo stato giudicato colpevole dal Tribunale di Pordenone e da quello di Treviso di una lunga lista di tentati furti, tra l’estate del 2016 e l’autunno 2017.

In particolare l’uomo aveva agito nella chiesa di San Floriano a Valdobbiadene, nella chiesa di Sant'Antonio da Padova a Vittorio Veneto, in una tabaccheria a Gruaro e in una gelateria a Teglio Veneto; era stato condannato anche per ricettazione di pneumatici per auto e di una carabina ad aria compressa.

A suo carico, la scorsa estate, era stato emesso un mandato di arresto europeo, grazie al quale è stato individuato dai Carabinieri di Pordenone in Romania, dove è stato arrestato il 30 dicembre. La Corte di Appello di Timisoara ha autorizzato la consegna all’Italia per scontare la pena.