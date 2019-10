Condannato per furto, arrestato... mentre sta per prendere il volo

La Polizia rumena ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo disposto dalla Procura della Repubblica di Udine, nei confronti di un 51enne rumeno, condannato a quattro anni e otto mesi per una lunga lista di furti in abitazione, commessi in Friuli. Tra settembre 2013 e gennaio 2014, l’uomo aveva colpito a Codroipo, Cassacco, Udine e Martignacco, assieme ad almeno altri due complici.

Grazie a lunghe e articolate indagini, compiute dalla Polizia di Stato di Udine assieme alla Direzione centrale della Polizia Criminale e al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il condannato è stato rintracciato a Timisoara, in Romania, mentre si stava imbarcando per un volo diretto a Londra. Sono in corso le procedure di estradizione in Italia.