Condannato per furto e lesioni aggravate, era a passeggio per Pordenone

Nell’ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, nel pomeriggio di lunedì 28 dicembre, verso le 17.30, un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Pordenone ha notato, nella centralissima piazza XX Settembre, due persone a passeggio. Gli agenti, quindi, hanno eseguito un controllo, chiedendo ai due di esibire i propri documenti.

Uno dei due uomini non aveva con sè alcun titolo identificativo, mentre l’altro era un 32enne cittadino albanese, residente in provincia di Treviso e gravato da precedenti di polizia per rapina, stupefacenti, estorsione e lesioni personali. Per meglio approfondire la loro posizione, sono stati accompagnati negli uffici della Questura dove l’uomo senza documenti si è energicamente opposto a rilasciare le impronte digitali.

Alla fine, i poliziotti sono riusciti a risalire alla sua identita: si trattava di un 36enne cittadino marocchino, ricercato dal 2015 in quanto condannato dalla Corte d’Appello di Venezia a cinque anni e due mesi di reclusione per furto e lesioni aggravate; infatti, il latitante, la notte del 2 giugno 2005, all’interno di un bar di Arcade (Treviso), aveva scatenato una rissa fra alcuni ragazzi italiani e alcuni cittadini extracomunitari.

Fra i partecipanti alla violenta rissa, cinque persone erano rimaste ferite e una aveva riportato gravi lesioni a un occhio; per questo, il 36enne marocchino era stato arrestato. Nello stesso periodo, si era reso responsabile anche di un furto, sempre nella provincia di Treviso.

Gli Agenti delle Volanti hanno quindi eseguito l’arresto e accompagnato il 36enne in carcere a Udine, dove sconterà la propria condanna. Quanto alla posizione dell’altro uomo, sussistendone i presupposti normativi, il Questore ha disposto il Foglio di Via per anni tre dalla provincia di Pordenone con l’intimazione a far rientro nel suo comune.