Condannato per furto e maltrattamenti, arrestato un latitante

La Polizia di Stato di Udine, con il coordinamento della locale Procura e della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, nei giorni scorsi ha arrestato un 45enne cittadino moldavo, grazie a un mandato di arresto europeo eseguito dalla Polizia rumena.

L'uomo deve scontare una pena di quattro anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione, a seguito delle condanne dei Tribunali di Udine e Trento, per reati commessi tra il 2009 e il 2016.

Il 45enne era in possesso di un permesso di soggiorno in Italia, dove era residente fino al 2017 a Trento. Il cittadino moldavo è stato condannato per un episodio di furto avvenuto nel 2009, quando in provincia di Trento aveva rubato alcune parti di un mezzo pesante posteggiato in strada.

Poi, era stato indagato e condannato per maltrattamenti in famiglia, per aver usato violenza nei confronti dell'ex moglie. Infine, nel 2016, è stato denunciato e condannato perchè era stato sorpreso, a Palmanova, a bordo di un furgone che trasportava numerosi attrezzi agricoli rubati in un'azienda agricola trentina.

Dopo le condanne, si era trasferito, anche per sfuggire ai provvedimenti giudiziari italiani, nel suo Paese, dove è stato arrestato. Sono in corso le procedure di estradizione.