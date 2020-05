Condannato per furto, lo arrestano al confine con la Slovenia

Ieri mattina la Polizia di Stato di Trieste ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pescara nel settembre 2016 nei confronti di un cittadino rumeno, classe 1976. L'uomo si trovava a bordo di un'auto, diretta in Slovenia, con altri cinque connazionali, quando una Volante del Commissariato di Duino Aurisina l'ha fermata in località San Giovanni di Duino.

Dagli accertamenti effettuati in banca dati, è emerso a carico dell'uomo l'ordine di carcerazione; dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa circondariale di Trieste. Dovrà espiare una pena di quattro anni e sette mesi, nonché pagare una multa di 700 euro, per i reati di associazione a delinquere, furto aggravato in concorso e tentato furto aggravato in concorso, commessi nel marzo 2007 tra Pescara e Sacile.