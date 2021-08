Condannato per furto, lo fermano a Fernetti

Nel fine settimana la Compagnia Carabinieri di Aurisina ha intensificato i controlli di retrovalico. I militari del Radiomobile di Aurisina e delle Stazioni di Barcola, Villa Opicina e Basovizza sono stati impegnati nell’ex area confinaria di Fernetti, dove il passaggio di auto e mezzi di linea è stato particolarmente intenso.

Nel corso dei controlli sono stati identificati 1.470 viaggiatori in transito. Tra questi, è stato intercettato un cittadino rumeno 36enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia. Deve scontare due mesi di residuo pena per furti commessi all’interno di supermercati. Grazie a un body appositamente schermato riusciva a nascondere la refurtiva e a oltrepassare le barriere antitaccheggio senza far scattare l’allarme.

I Carabinieri della Stazione di Barcola lo hanno rintracciato a bordo di un pullman di linea e, al termine degli accertamenti di rito, lo hanno arrestato e accompagnato al Coroneo.