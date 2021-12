Condannato per il furto di una Tv dall'ecopiazzola di Udine

E’ costato caro a un cittadino marocchino aver preso e portato a casa un televisore rotto da un'ecopiazzola udinese. L’uomo, 53 anni residente in città, è stato condannato dal giudice Mauro Qualizza del Tribunale di Udine a quattro mesi di reclusione per furto aggravato perché il bene era esposto alla pubblica fede. Il condannato, inoltre, si è visto revocare la condizionale per un altro reato.

Nell’ottobre 2020, il televisore era stato conferito nell’ecopiazzola di via Rizzolo. Il 53enne era stato visto mentre caricava alcuni oggetti nella sua auto e le forze dell’ordine, allertate da una passante, avevano trovato la tv con lo schermo rotto nella sua cantina. Il difensore, l’avvocato Pierenrico Scalettaris, sta valutando il ricorso in appello.