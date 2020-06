Condannato per sfruttamento della prostituzione, arrestato in Austria

I Carabinieri della Stazione di Tarvisio hanno arrestato un cittadino rumeno di 35 anni. A carico dell’uomo, infatti, gravava un'ordinanza di custodia cautelare che disponeva gli arresti domiciliari per sfruttamento della prostituzione, reato commesso in provincia di Latina nel 2017. I militari hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina.

A suo carico gravava anche un mandato di arresto europeo, emesso lo scorso aprile poiché, da circa tre anni, si era allontanato dal territorio nazionale, essendo sottoposto all’obbligo di firma. Rintracciato nei giorni scorsi in Austria, è stato consegnato dall’Autorità Austriaca all’Italia e, a seguito della procedura di estradizione, l'Arma di Tarvisio hanno proceduto al suo arresto.

Il 35enne non aveva un domicilio in Italia idoneo a dare corso all’esecuzione del provvedimento cautelare e, pertanto, è scattata nei suoi confronti l’applicazione della custodia cautelare in carcere, essendosi già in passato reso irreperibile e stante il pericolo che il suo comportamento potesse essere reiterato.

Terminate le formalità, è stato accompagnato nella casa circondariale di Udine dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.