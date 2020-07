Condannato per spaccio, arrestato in Ungheria

La Polizia di Stato di Udine, in collaborazione la Polizia di Frontiera di Roma Fiumicino, ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso nel 2016 dalla Procura Generale di Trieste, nei confronti del 41 enne cittadino albanese. L’uomo deve scontare una pena di cinque anni, tre mesi e 28 giorni emessa a seguito di più condanne del Tribunale di Udine per detenzione e spaccio di stupefacenti, reati commessi tra il 2008 e il 2009 in Friuli. Lo straniero, parte di un gruppo criminale, composto da connazionali e cittadini italiani, era specializzati nell’importazione e nello spaccio di cocaina. Nel 2013, dopo essere stato già gravato da precedenti periodi di carcerazione, era stato espulso dal territorio nazionale.

Le ricerche della Squadra Mobile friulana hanno permesso dapprima di verificare che il latitante non si trovava nella nazione di origine, e, dopo numerosi accertamenti e riscontri di varia natura investigativa, di appurare che questi si trovava in Ungheria. Il 24 giugno scorso, sulla scorta delle evidenze assunte e segnalate alla Polizia Ungherese, è stato arrestato grazie a un mandato europeo. L’uomo, estradato ieri a Roma, è stato associato presso il Carcere di Rebibbia.

Nei mesi scorsi, l'Ufficio della Questura di Udine aveva già provveduto a trarre in arresto in Albania e successivamente ad estradare in Italia altri due sodali dell’organizzazione di cui QOSHKU Ilmi faceva parte, anch’essi destinatari di condanne di diversi anni di reclusione.