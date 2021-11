Condannato per spaccio di cocaina a Udine, arrestato in Spagna

La Polizia di Stato di Udine ha arrestato in Spagna un 42enne condannato per traffico di sostanze stupefacenti in Friuli grazie a un'operazione condotta con il coordinamento della Procura Generale di Trieste e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e il prezioso contributo della nostra intelligence all’estero. L'uomo è stato estradato ieri sera da Siviglia, dove era stato fermato il 19 ottobre grazie a un mandato europeo.

Assieme alla Polizia di Frontiera di Fiumicino, gli agenti hanno dato esecuzione all'ordine per la carcerazione, disposto dalla Procura Generale presso la Corte D’Appello di Trieste. Il 42enne è stato ristretto nel carcere di Civitavecchia; deve scontare una condanna a cinque anni, otto mesi e 11 giorni di reclusione per attività di spaccio commessa tra il 2009 e il 2010.

Grazie alle indagini della Squadra Mobile di Udine era stata disarticolata una banda, composta da italiani, albanesi e messicani, dediti all’importazione dalla Spagna di consistenti quantitativi di cocaina.

A Udine il gruppo criminale aveva avviato una fiorente attività di spaccio della droga, che arrivava in Friuli grazie alla mediazione di alcuni contatti nel Milanese. Durante l’indagine, coordinata dalla locale Procura, era stata anche verificata la presenza in città di un cittadino messicano, che aveva il compito di trasformare la droga 'grezza' per poterla vendere sul mercato.