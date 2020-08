Condannato per una tentata rapina ad Aiello, arrestato in Romania

Il 19 agosto scorso, la Polizia rumena, nella città di Nadlac, ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo, disposto a seguito dell’ordine di carcerazione emesso in data 11 gennaio 2020 dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 30enne rumeno.

L'uomo deve scontare una pena di due anni e due mesi emessa dal Tribunale di Udine, per una tentata rapinda ad Aiello nel gennaio 2014, quando, assieme a un connazionale, aveva cercato di rubare all’interno di un cantiere edile.

Il 30enne era stato domiciliato a Genova e in provincia di Alessandria e ha maturato diverse denunce, in molte province italiane, per reati di natura predatoria e in violazione al Codice della Strada. Durante la sua presenza in Italia, in molti casi aveva dato diverse generalità per eludere controlli e riscontri delle forze dell’ordine, condizione che ha reso ancora più difficile la sua certa identificazione e il successivo rintraccio.

A seguito del provvedimento di condanna, le articolate indagini della Polizia di Stato di Udine, con la Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno permesso di rintracciarlo in Romania, dove si era trasferito. Sono in corso le procedure per l'estradizione.

LATITANTI, I NUMERI. Nell’ambito dell’azione promossa dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, denominata Wanted 3, finalizzata allo sviluppo di protocolli e dinamiche operative per il rintraccio di latitanti, e grazie alla proficua collaborazione con la Procura di Udine e il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, da gennaio 2020 l’attività di ricerca di latitanti all’estero ha portato al rintraccio di 12 persone, di cinque nazionalità diverse, ovvero Albania (quattro), Romania (cinque), Repubblica Slovacca, Ungheria e Croazia.

In molti casi, gli arresti eseguiti, a seguito di mandato di arresto europeo o dell’Internazionalizzazione del provvedimento nazionale, sono stati eseguiti in Stati diversi da quelli di origine dei latitanti, aspetto che valorizza ancora di più le complesse e articolate investigazioni compiute.

In particolare da segnalare che i 12 stranieri in questione hanno, nel complesso, maturato oltre 78 anni di reclusione per le condanne inflitte loro dai vari Tribunali. Fra i rintracciati, come già segnalato, è degno di nota l’arresto, avvenuto in Croazia il 13 marzo, di una 37enne che deve scontare la pena di 21 anni e sei mesi di reclusione per una lunghissima serie di condanne per eventi predatori, compiuti fin quando era minorenne, e che era ricercata dal molti anni.