Condominio in fiamme a Gorizia, quattro persone intossicate

Paura nella notte per l’incendio scoppiato in un appartamento al terzo piano di una palazzina Ater di via Ristori, a Gorizia. L’allarme è scattato intorno alle 2 al cinvico 12, dove alcune persone hanno notato il fumo uscire dall’abitazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco isontini che in breve tempo hanno domato le fiamme. Nel frattempo, però, il denso fumo aveva invaso l’abitazione e il resto del condominio. Quattro persone, due delle quali disabili, sono rimaste leggermente intossicate; sono state soccorse dal personale sanitario e accompagnate in ospedale per gli accertamenti del caso.

Ancora da chiarire le cause del rogo, scoppiato forse per un cortocircuito, e l’agibilità delle unità all’interno della palazzina.

Notizia in aggiornamento