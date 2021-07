Confezioni di farmaci scaduti nel Centro di Salute Mentale

Nel corso degli ultimi giorni, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha condotto una vasta operazione di controllo a livello nazionale in centri e strutture pubbliche e private deputate, a vario titolo, alla presa in carico, assistenza, riabilitazione, trattamento sanitario e ricovero di pazienti sofferenti di disabilità e disagi mentali e psichici. In Friuli Venezia Giulia, gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno denunciato all'autorità giudiziaria il coordinatore infermieristico del Centro di Salute Mentale del Comune di Cividale del Friuli poiché, all’atto del controllo della struttura, sono state rinvenute (e sequestrate) 11 confezioni di farmaci scaduti.

A livello nazionale, i Carabinieri dei Nas hanno ispezionato 536 strutture e centri incaricati dell’erogazione di servizi di salute mentale, accertando irregolarità in 122 di questi, pari al 22%. Nel corso delle verifiche sono state comminate 141 sanzioni penali e amministrative, per un ammontare complessivo di 62 mila euro.

In otto episodi ispettivi, i militari del Nas hanno rinvenuto farmaci scaduti di validità, così come bombole di ossigeno, detenuti all’interno delle astanterie delle strutture, in promiscuità con i medicinali ancora validi destinati alla somministrazione ai pazienti. Ben 240 sono le confezioni contenenti vari farmaci scaduti.

Ulteriori violazioni, in almeno 11 siti controllati, sono riconducibili a inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro, mancata valutazione dei rischi e inadempienze alle misure di contenimento del Covid19.