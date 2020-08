I traffici a ridosso del confine sono ripresi dopo l’eliminazione delle restrizioni al transito e non parliamo purtroppo solo di quelli leciti. La fascia confinaria con la Slovenia è la più attraversata dai mezzi diretti o provenienti dai Paesi dell’Est e dai Balcani. Il conne goriziano, in particolare, è molto gettonato, a causa dei numerosi valichi presenti. Oltre alla ripresa su vasta scala del traffico di esseri umani con l’arrivo in poche settimane di centinaia di persone, sono quindi riprese le attività di contrabbando di carburanti, i traffici di valuta, le introduzioni di beni contraffatti o non sicuri, il trasporto di cuccioli di animali da compagnia e, ovviamente, il contrabbando di sigarette. Abbiamo fatto il punto della situazione con il colonnello Antonino Magro, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Gorizia, i cui uomini sono impegnati senza sosta nelle attività di controllo. “In quanto conne siamo un territorio di transito molto interessato dai traffici illeciti. A partire dall’immigrazione clandestina dato che questa regione è uno dei punti terminali della rotta balcanica, fenomeno reso ora ancora più problematico dalla Pandemia e dalla necessità di sottoporre a controlli sanitari le persone rintracciate, con un impegno importante in termini di uomini e risorse. La fascia di conne che controlliamo presenta 22 valichi e altrettante possibilità di transito. Per questo motivo operiamo controlli mirati e costanti sull’enorme numero di mezzi pesanti che quotidianamente provengono dalla Slovenia. Ci occupiamo assiduamente anche del fenomeno probabilmente più rilevante per dimensioni, ovvero il trafco di valuta, seguito con molta attenzione in quanto può essere espressione di diversi interessi e attività criminali, che si tratti di frodi scali o riciclaggio di denaro o trasferimento di valuta in frode alle norme valutarie. Il fenomeno è ripreso a pieno ritmo dopo le limitazioni legate all’emergenza sanitaria, come dimostrano gli ultimi sequestri che abbiamo effettuato e ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro”.



Il traffico di valuta è alimentato da un sottobosco particolarmente fertile: “Abbiamo a che fare con i movimenti finanziari delle società attive sui mercati internazionali, con le frodi al bilancio nazionale e a quello dell’Unione Europea mediante il metodo delle cosiddette frodi carosello. La vocazione all’internazionalizzazione della nostra economia - spiega Magro - ha fornito copertura anche a chi si è mosso con l’intenzione di creare società di comodo all’estero, scatole vuote che giustificano i trasferimenti di denaro grazie a prestazioni di servizi o cessioni di beni in realtà fittizi sulle quali fare le veri- che è più complesso, soprattutto se le autorità del Paese ospitante non sono particolarmente attente. Inoltre, dai Paesi dell’Est, inclusa la vicina Slovenia, il denaro frutto di frodi facilmente rimbalza verso sistemi bancari situati in aree ai margini dell’UE, quali le Repubbliche baltiche, le cui banche sono molto attive. Transitano di nascosto molti soldi pure verso l’Italia, spesso utilizzati da imprenditori nostrani che a loro volta usano quei fondi per finanziare operazioni in nero”. Degno di nota il fatto che ci sono segnali sempre più ricorrenti del ricorso all’oro per ridurre i rischi legati ai controlli: un lingotto di un chilo del valore di circa 40mila euro occupa poco spazio ed è più facilmente occultabile rispetto alle banconote.Abbiamo chiesto se la diminuzione delle accise in Slovenia abbia favorito il traffico di carburante. “Non è certo chi fa il pieno oltre conne a preoccuparci - sottolinea il comandante - quanto il trasporto di carburante destinato all’Italia che avviene in maniera legale sotto il prolo della documentazione di scorta, ma nasconde vizi nella procedura commerciale e finanziaria in quanto si interpongono tutta una serie di soggetti, spesso scatole vuote costituite in Romania, a Malta o a Cipro, che contribuiscono a disperdere, con il meccanismo delle frodi carosello, le obbligazioni d’imposta. Continuiamo a trovare anche carichi occulti di carburante, ma si tratta di contrabbando tal quale e quindi possiamo procedere subito al sequestro”. “Altri traffici rilevanti - aggiunge Magro - sono quelli di merci irregolari. I porti italiani sono ben presidiati e dunque è difficile l’ingresso di beni dannosi per la salute o la sicurezza. Ci sono invece i porti meno controllati di altri Paesi comunitari, attraenti per la facilità di rendere comunitarie quelle merci, che alimentano una logistica importante per numero di posti di lavoro e fruttano al contempo introiti doganali. Questo favorisce l’arrivo di beni sui quali i controlli sono limitati con il risultato che dai quei Paesi ci si può anche attendere merci non adeguate agli standard dell’Ue. Parliamo di prodotti trasportati su strada e, trattandosi di traffico intracomunitario, non possiamo bloccare tutto, ma procediamo con controlli mirati sulla base di analisi di rischio. Poi ovviamente ci si può avvalere anche di strumentazione sofisticata come scanner e termocamere per vericare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente contenuto”.Infine prosegue il trafco di animali da compagnia, molto remunerativo e tipicamente intracomunitario. “Sappiamo che i centri di allevamento e smistamento si trovano nei Paesi dell’Est - conferma l’ufciale - dai quali arrivano animali maltrattati e privi dei controlli veterinari. Sono venduti a prezzi inferiori facendo ovviamente concorrenza sleale a chi alleva nel rispetto delle regole”.