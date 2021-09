Consapevolezza: la prima arma contro la droga

Come sappiamo la droga è un grande problema tra i giovani di oggi ed è in grado di entrare nelle nostre scuole, sia per uso personale, sia per spaccio a scopo di ricavarne un profitto monetario. Questo tema è affrontato quotidianamente dalle Forze dell’Ordine. A Pordenone la polizia è guidata dal questore Marco Odorisio. Classe 1965, originario di Bari, è in carica nel capoluogo del Friuli occidentale dal 30 aprile 2018, dopo aver diretto per diversi anni la squadra mobile di diverse città nel Nordest (Verona, Vicenza e Venezia). Nell’attività di contrasto alla droga, recentemente Odorisio ha fermato un party a Piancavallo dove due giovani pordenonesi sono finiti in ospedale per overdose.

Giovani e droga: qual è la situazione nella nostra città?

“Per quanto riguarda il binomio giovani e droga, sicuramente è un fenomeno che va esaminato sotto due aspetti. Il primo è la prevenzione: da anni ci sono campagne di educazione alla legalità, promosse dal Ministero dell’Interno, come ‘Scuole Sicure’, con le quali andiamo negli istituti a diffondere informazione e consapevolezza. È bene che un ragazzo conosca i rischi che derivano dall’assunzione di queste sostanze per la propria salute. Le droghe, infatti, sono definite sostanza psicotrope, ovvero influiscono sul nostro patrimonio neuronale. Ogni tipo di droghe che noi assumiamo, per endovena o per inalazione, va subito a danneggiare i nostri neuroni. Il secondo aspetto è la repressione giudiziaria, perché dai 14 anni un ragazzo diventa imputabile penalmente: se detiene delle sostanze stupefacenti e le cede, anche a titolo gratuito, commette un reato. E se anche il ragazzo non è imputabile, ma spaccia, scattano subito dei provvedimenti rieducativi presso il Tribunale dei minorenni”.



“Le attività di contrasto partono soprattutto nelle scuole, in cui creiamo relazioni con tutti gli operatori coinvolti. Vengono fatti costantemente protocolli e cabine di regia in Prefettura anche con i dirigenti scolastici per i servizi di prevenzione fatti davanti agli istituti, oltre a sensibilizzare gli stessi a segnalare situazioni di spaccio o di assunzione di droghe in ambito scolastico”.“L’approccio alle sostanze stupefacenti comprende la fascia tra i 12 e 13 anni”.“Bisogna recidere il legame tra domanda e offerta agendo su informazione e consapevolezza. Io per esempio ho sempre partecipato alle campagne di educazione alla legalità. Sono andato nelle scuole a spiegare i vari rischi legati agli stupefacenti e l’importanza del rispetto delle regole. Anche qui a Pordenone, prima della pandemia sono stato negli istituti e mi sono rivolto i giovani in maniera sempre molto franca: da me non sentirete mai dire ‘non drogatevi’, ciascuno di noi è libero in base alla propria autodeterminazione e in base al proprio libero arbitrio di decidere cosa fare della propria esistenza. Anche di rovinarsi il cervello assumendo droghe, perché io l’autodeterminazione la rispetto. Il mio compito è di renderli consapevoli di tutto quanto la droga comporta. Bisogna puntare sull’informazione per ottenere la prevenzione”.“Quando sono arrivato nel 2018, grazie alla segnalazione di un dirigente scolastico di una scuola superiore, abbiamo fatto un intervento e abbiamo arrestato degli spacciatori neo maggiorenni che avevano addosso sostanze di vario tipo: cannabis, marijuana, hashish e metanfetamina. Sono state fatte, poi, delle indagini e alla fine abbiamo scoperto che quaranta ragazzi minorenni facevano uso di questi stupefacenti. Nelle indagini avevamo toccato tutte le agenzie formative: la scuola e la famiglia, ma anche il mondo dell’aggregazione e i luoghi dove si ritrovavano tra amici. Per fortuna abbiamo riscontrato una certa consapevolezza tra loro e così siamo riusciti a contenere l’episodio senza che diventasse un fenomeno emergenziale”.“Dire quanta droga circola è un dato un po’ sfuggente essendo un fenomeno sotterraneo. Si possono fare delle stime, anche se quando noi, oppure la Guardia di Finanza e i Carabinieri, sequestriamo un chilo di droga, il mercato è già pronto a rimpiazzarlo. Dobbiamo insistere finché non si disarticola il rapporto domanda-offerta. Possiamo dire che fino al 2019 la nostra attività delle scuole ha portato dei riscontri positivi da parte dei ragazzi, registrando anche un calo dei minori segnalati alla Prefettura. Poi con l’arrivo della pandemia e il ricorso alla Dad il meccanismo purtroppo è stato interrotto”.“Sì, ho un figlio di 22 anni. Con lui questo tema lo affronto senza paura di demonizzarlo: non può essere un tabù, bisogna affrontarlo e parlarne con tranquillità, spiegando prima di tutto i rischi per la salute, senza insistere sul fatto che si va in galera. Man mano che cresceva, anche mio figlio è entrato in contatto con quanto succedeva nell’ambiente scolastico. Un giorno mi ha raccontato che, all’uscita da scuola, aveva visto uno coetaneo che stava ‘rollando’ uno spinello. Però, essendo cresciuto in famiglia fin da piccolo sui principi dell’informazione e della consapevolezza, lui non ha accettato l’invito a provare. Poi abbiamo segnalato la cosa ai docenti, non a scopo repressivo, ma nell’interesse del ragazzo che stava facendo uso di droga affinché anche lui fosse cosciente delle conseguenze sia sulla sua salute, sia di tipo penale”.“Quello che ricorre spesso, purtroppo, è una dinamica riconducibile alla mentalità del gruppo. Nel gruppo ognuno di noi personalizza la propria individualità, si sommano quelle degli altri e si crea uno spirito comune. Se anche io ragiono da individuo in un modo, ma il gruppo ragiona in un altro, in quanto componente del gruppo o per essere accettato uniformo la mia individualità a quello che è il sentire collettivo. Molto spesso abbiamo riscontrato che i ragazzi, per il timore di essere esclusi, accettano e assumono i cannabinoidi piuttosto che le metanfetamine solo per non essere esclusi. Altre volte abbiamo anche notato situazioni di malessere provenienti dalla famiglia. Quindi sono molteplici le ragioni per le quali un ragazzo si avvicina, però il motivo più evidente che abbiamo riscontrato è il timore di non essere considerati nel gruppo soprattutto nell’ambito dei giovanissimi”.“Di essere meno assenti e più presenti. Come dicevamo, i segnali si colgono nel momento in cui il ragazzino inizia ad avere un calo del rendimento scolastico o comincia ad avere un atteggiamento strano. Nel momento in cui si notano i primi segnali che il figlio fa uso di cannabinoidi, bisogna senza timore affrontare subito il problema, anche chiamando le Forze dell’Ordine. La perquisizione, cioè l’istituzione che entra in casa e ti controlla, a volte è salutare perché scuote il ragazzo e gli fa riflettere su cosa sta facendo. I familiari non devono spaventarsi, perché anche questa azione vuole andare nell’interesse del ragazzo. Coprire, girarsi dall’altra parte o dire semplicemente ‘non lo fare più’ non è un aiuto valido, perché se il ragazzo ha incominciato ad assumere una sostanza, questa ha già creato una dipendenza psicologica in lui e non è facile poi smettere. E se lo fa anche per procurarsi dei soldi, anche questa è in fin dei conti una forma di dipendenza”.