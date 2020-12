Consegna cibo, ma è senza patente su un'auto non assicurata

Questo pomeriggio, durante i consueti controlli sul rispetto della normativa anti Covid-19, la Polizia locale di Udine ha fermato nella zona della Stazione ferroviaria un'auto il cui conducente era impegnato in consegne di cibo a domicilio per conto di un'attività di ristorazione. Dai controlli, però, è emerso che il giovane al volante non aveva mai conseguito la patente di guida e la vettura era sprovvisto della copertura assicurativa.

A carico dell'automobilista, un giovane udinese, sono quindi state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 6.000 euro, mentre il mezzo è stato sottoposto a sequestro.