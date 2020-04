Consegna le chiavi al sindaco, ma prende la multa

Il danno e la beffa. La consegna delle chiavi al sindaco di Pordenone, ieri mattina, da parte dei commercianti che chiedevano con questo gesto un aiuto si è trasformata in un boomerang.

Il referente dell’iniziativa, Andrea Esposito, titolare del Bar Portorico, è stato, infatti, multato per 400 euro da parte della Questura a seguito di una segnalazione alla Polizia di Stato, pare da parte di qualcuno che non ha potuto celebrare il 25 aprile con una manifestazione in strada.

Il momento creato per la consegna delle chiavi e il successivo ritrovo degli esercenti davanti al Municipio sono rientrati nella violazione di alcune norme sul contrasto all’emergenza Covid-19, per cui il questore Marco Odorisio non ha potuto far altro che procedere con la sanzione. L'Amministrazione comuale si è subito offerta di pagare la multa, con il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore al commercio Emanuele Loperfido in testa.