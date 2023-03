Consegnati i primi master

Sono stati consegnati oggi a Udine, nell’auditorium dello stadio Friuli, i primi master in “Amministrazione e gestione delle aziende sportive” dell’Università di Udine. All'incontro, coordinato dalla direttrice del corso Michela Cesarina Mason, hanno partecipato il prorettore dell'ateneo friulano Andrea Cafarelli, il direttore del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, Marcellino Gaudenzi, il presidente del Coni Friuli Venezia Giulia, Giorgio Brandolin, e il direttore generale dell’Udinese Calcio, Franco Collavino.

Ospite d'onore il giornalista Bruno Pizzul, che ha sviluppato il trema di un “Viaggio nelle telecronache sportive”. Nel 2015 Pizzul ha ricevuto dall’Ateneo friulano la laurea honoris causa in “Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni”.

Infine i 16 nuovi manager, provenienti da 5 regioni italiane (11 dal FVG e 5 da Umbria, Lombardia e Veneto) hanno ricevuto i diplomi di master. La direttrice del corso Michela Cesarina Mason ha consegnato le pergamene a Marcel Saulea (Calabria), Heidi Biffoni, Gabriele Bruni, Simone Fornasiere, Matteo Giordano, Stefano Gregorat Maria Rita Labrocca, Nicola Nonino, Tiziano Princi, Gianfrancesco Valentino, Caterina Viti, Lorenzo Zucchiatti (FVG), Edoardo Cederna (Lombardia), Giulia Formaggio (Veneto), Serena Argenti ed Elia Conni (Umbria).

"L'Ateneo ha cercato di rispondere alla domanda di formazione in questo ambito - ha detto Caffarelli - offrendo un master di primo e secondo livello in grado di formare figure specialistiche chiamate a gestire, in un'ottica multidisciplinare, i sempre più complessi meccanismi di funzionamento delle aziende sportive. Il mster, che si caratterizzaper la solidità e l'originalità dei contenuti, si inserisce peraltro in modo sinergico nella filiera di scienze motorie che l'Università di Udine propone nella sede di Gemona, che da quest'anno ospita anche il nuovo corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate".

Grazie al master si arricchisce dunque l’offerta formativa dell’Università di Udine in ambito sportivo. Oltre ai corsi di laurea triennale in Scienze motorie e magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, c’è ora la possibilità di seguire un percorso specifico e qualificato per potenziare le competenze in aree manageriali applicate all’ambito sportivo.