Conserva pesce senza origine e violando le norme, sanzionato un bengalese

Nuovo intervento per la Polizia Locale di Monfalcone assieme al dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria 2 Bassa Friulana-Isontina. Lunedì 11, in mattinata, la stessa Polizia Locale è stata chiamata in supporto all’azienda sanitaria. La richiesta di supporto era indirizzata per poter reperire un traduttore che comprendesse la lingua bengali in quanto il soggetto presente in azienda non comprendeva la lingua italiana.

Il locale commerciale risultava un’impresa alimentare riguardante l’attività di pescheria con all’interno un dipendente dell’attività di nazionalità bengalese che non comprende e non parla la lingua italiana.

Durante il controllo gli uomini hanno accertato che il pesce posto in vendita proveniva da prodotto decongelato senza che tale processo fosse indicato alla clientela mentre tutti i banconi di esposizione del pesce non avevano alcun sistema di protezione per il contatto tra il pesce e la clientela.

Il dipendente presente nell’impresa era privo di idoneo abito da lavoro per la somministrazione del pesce e le cassette usate per la somministrazione del pesce venivano riutilizzate per diverse tipologie di pescato.

Il dipendente sosteneva di aver fatto un corso sulla gestione degli alimenti, ma non riusciva a leggere la dispensa a lui fornita per la realizzazione del programma.

Il pesce, invece, veniva decongelato sotto l’acqua. La Polizia Locale ha così sequestrano 23 chilogrammi di pesce in quanto privo di qualsiasi indicazione su provenienza e tracciabilità e 4,5 chilogrammi di pesce decongelato senza idonea procedura.

Gli agenti hanno anche trovato le celle per la conservazione del pesce congelato non funzionanti. Appoggiati contro un frigorifero ripieno di pesce venivano rinvenuti alcuni pneumatici fuori uso. Ad aggravare la situazione una bicicletta rinvenuta nel furgone adibito al trasporto di pesce.

L’insieme delle evidenze riscontrate nella verifica ha portato gli operatori dell’azienda sanitaria alla sospensione dell’attività alimentare sino a quando il titolare non sarà in grado di assicurare una gestione corretta dell’attività per la sicurezza dei clienti.

A seguito del controllo verrà irrogata una sanzione da duemila euro e altre sanzioni per non aver indicato che il pesce risultava venduto decongelato.