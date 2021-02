Consiglio di Quartiere San Paolo-Sant'Osvaldo, a Udine, martedì 9 febbraio alle 20, in modalità videoconferenza tramite Google Meet.



Per assistere alla seduta del Consiglio di Quartiere è necessario inoltrare la richiesta via mail scrivendo a: consiglio.quartiere6@comune.udine.it



Interverrà l’assessore alla Cultura, Fabrizio Cigolot, per fare il punto sulla situazione del Tumulo di Sant’Osvaldo. All'ordine del giorno anche la valorizzazione di opere architettoniche presenti nel quartiere. Interverrà il Presidente del Consiglio di Quartiere e sarà dato spazio alle segnalazioni e proposte del Consiglio di Quartiere.