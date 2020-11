Durante i controlli anti Covid 19 eseguiti dalla Polizia Locale di Udine, dieci persone sono state trovate a bere e a mangiare in strada, in violazione delle ultime disposizioni per il contenimento della pandemia da Coronavirus inserite nell'ordinanza regionale firmata lunedì dal governatore Fedriga.

Tutte sono state multate: nei loro confronti, infatti, sono state elevate sanzioni per 400 euro (per un totale, quindi, di 4000 euro). Continuano i controlli a Udine, a tutela della salute di tutti.