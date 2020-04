Contagi a Gorizia, ecco i numeri

"In questi giorni continuano a rincorrersi voci sui vari contagi a Gorizia. Voglio fare un po' di chiarezza con le informazioni che mi sono giunte dall'Asugi", esordisce il sindaco Rodolfo Ziberna. "Nella giornata del 22 aprile i nuovi positivi nel territorio isontino sono stati 15, dei quali sei residenti in città, per un totale di 164 casi".

"Dei sei residenti a Gorizia, cinque sono operatori della casa di riposo San Giusto, tutti asintomatici, la cui positività è stata riscontrata nel corso dello screening effettuato il 17 aprile. Per completezza d'informazione si comunica che, in totale, gli operatori positivi della struttura sopra indicata sono otto (sei di Gorizia, uno di Capriva e uno di Bertiolo). Sono tutti in isolamento domiciliare, mentre i loro contatti stretti sono in quarantena e sottoposti a sorveglianza sanitaria, come da disposizioni".

"Nel Comune ci sono 43 persone "in quarantena", delle quali 18 in isolamento fiduciario dopo rientro dall'estero. Ci sono stati anche due positivi fra gli operatori ospedalieri ma neurologia non è stata chiusa, i pazienti sono stati trasferiti in tempo record e le stanze già predisposte per isolamento. La scoperta, con gli screening, di diverse persone asintomatiche ci fa capire che non dobbiamo abbassare la guardia e usare le mascherine", conclude Ziberna.