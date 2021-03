Contagi più che raddoppiati a Ronchi dei Legionari

Situazione sempre più difficile a Ronchi dei Legionari dove, nel giro di una settimana, i contagi sono raddoppiati. Al momento sono quasi 300 le persone che hanno contratto il Covid e si trovano in quarantena. Anche intere famiglie sono in isolamento e non mancano i casi 'noti', come quello del parroco di Maria Madre della Chiesa, don Umberto Bottacin, e di due religiose dell'ordine delle Suore Passioniste.

“Non posso che essere preoccupato – sono le parole del sindaco, Livio Vecchiet – e non posso che ricordare ai miei concittadini che è quantomai necessario rimanere a casa. Il virus corre dietro a noi, sono state riscontrate le varianti e dobbiamo difenderci. Non possiamo scherzare e prendere le cose alla leggera”.

L'amministrazione comunale ha disposto controlli sempre più serrati della Polizia locale che, nei giorni scorsi, ha anche disposto la chiusura, per cinque giorni, di un locale. “I controlli saranno sempre più decisi – aggiunge il primo cittadino – proprio perchè abbiamo assistito a comportamenti non troppo corretti che mettono a repentaglio la vita di ognuno di noi. La repressione, in questo senso, ha un suo valore”.

La Municipalità ronchese ha già disposto la chiusura delle palestre, mentre il mercato ambulante del mercoledì si svolge in forma ridotta. “Abbiamo ricevuto critiche a tal proposito – afferma Vecchiet – ma io sono la figura che deve tutelare la saluta pubblica e in questa direzione mi sono sempre mosso, fin dai mesi passati. Abbiamo dovuto rinunciare ad appuntamenti importanti, a eventi culturali ai quali tenevamo molto. Ma, oggi come oggi, è da irresponsabili fare tutto questo, è da irresponsabili creare assembramenti che sono da evitare. Dobbiamo pensare agli ospedali pieni, agli enormi sacrifici che sopporta il personale sanitario, ai nostri anziani che da un anno non posso uscire dalle residenze protette. E, infine, mi rivolgo a tutti i ronchesi perchè, quando sarà il loro turno, si sottopongano al vaccino che è la grande arma che abbiamo a nostra disposizione per sconfiggere la pendemia”.