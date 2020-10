Contagio in aumento a Sappada, si valutano misure ad hoc

Riflettori puntati su Sappada dove, negli ultimi giorni, si è registrato un significativo aumento dei contagi e dei ricoveri ospedalieri. Per questo, è stata indetta nel tardo pomeriggio una riunione tra il sindaco Manuel Piller Hoffer e la Task Force Covid regionale, con il governatore Massimiliano Fedriga, il vice Riccardo Riccardi, il professor Fabio Barbone e il Prefetto Angelo Ciuni per valutare la rapida adozione di misure più restrittive.

Nel corso della riunione sono stati illustrati i dati: dal 3 settembre a oggi sono stati registrati 53 casi di Covid-19 su una popolazione di 1.315 abitanti. Considerando l'incidenza settimanale della trasmissione del virus, è stato rilevato un progressivo incremento: da 0.23 per cento a 0.76 per cento (l'ultima settimana non viene considerata perché in corso). L'analisi epidemiologica ha individuato dieci focolai, di cui sei a trasmissione intrafamiliare e quattro a trasmissione intra-lavorativa.

"Nel corso della teleconferenza con la Protezione Civile regionale", riferisce il sindaco Piller Hoffer, "sono stati valutati i dati e l'andamento del contagio da settembre a oggi e sono state analizzate diverse soluzioni per contenere la diffusione del virus. Si è, quindi, deciso di aggiornare la riunione a domani, attendendo i risultati dei tamponi eseguiti di recente (in particolare, quelli su una classe della secondaria, dove un alunno è risultato positivo, ndr) e, su altro versante, i possibili provvedimenti del Governo nazionale".

Conferma il rinvio di ogni decisione a domenica il vicegovernatore Riccardi: "La Task Force ha analizzato tutti i numeri del contagio a Sappada. E’ previsto per domani un nuovo incontro per la decisione definitiva sulle misure precauzionali aggiuntive da assumere".