Contarena: il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Comune di Udine

La diatriba da 219 mila euro che vede contrapposti il Contarena e il Comune di Udine non conosce sosta. Più che una caffetteria, il locale del centro di Udine, come suggerito dallo stesso nome, si è trasformato in una vero anfiteatro romano, al cui centro non si confrontano i gladiatori, bensì gli avvocati di Palazzo d'Aronco e i legali della società Spritz time che ha in gestione lo storico bar. L'ultima battaglia (legale) è stata affrontata ieri e ha visto il Consiglio di Stato rigettare l'istanza di revisione presentata dall'amministrazione udinese, volta ad annullare la sospensiva con cui mercoledì scorso è stato bloccato lo sgombero stabilito dal Tar del Friuli Venezia Giulia.

Il ricorso presentato da Palazzo d'Aronco è stato respinto e rimanda il responso sulle sorti della gestione della caffetteria al 31 maggio, come stabilito con la precedente istanza di revisione del decreto cautelare monocratico.



Decisamente soddisfatto del secondo pronunciamento in suo favore Edoardo Leone, amministratore della Spritz time. "Non bastava essersi presentati con la polizia locale, comandante e avvocato - premette Leone -, il Comune di Udine si sta sempre più accanendo contro di noi, al punto da presentare una istanza di revisione per far cadere la sospensiva del Consiglio di Stato. Continuiamo a domandarci - aggiunge il gestore - del perché il Comune di Udine non voglia analizzare le spese che abbiamo sostenuto e del perchè ci sia tutta questa urgenza a liberare il Contarena".



Le motivazioni del Consiglio di Stato:"Ritenuto che, a prescindere dall’ammissibilità dell’istanza di revisione, le circostanze indicate dal Comune di Udine non incidono, in questa fase, sull’esito della valutazione comparativa degli opposti interessi e, per quel che più rileva, non scalfiscono la gravità del periculum in mora dedotto dall’appellante, anche in considerazione del fatto che il lamentato inadempimento, secondo la stessa allegazione del Comune, si protrae, comunque, da oltre due anni e che, in questo contesto fattuale, la permanenza dell’appellante nei locali oggetto del contendere per un ulteriore mese non appare tale da provocare, in capo all’Amministrazione comunale, conseguenze irreparabili; Ritenuto, per contro che fino alla data della camera di consiglio collegiale già fissata per il 31 maggio 2022 (che, come è noto, segna, per legge, anche la perdita di efficacia del decreto cautelare monocratico), prevale l’esigenza di lasciare la situazione di fatto res adhic integra, atteso che l’immediata esecuzione dell’ordine di rilascio produrrebbe effetti irreversibili e di fatto priverebbe la parte appellante della effettiva possibilità di sottoporre all’esame collegiale l’istanza cautelare".