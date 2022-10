Contarena, il gestore ottiene un concordato 'in bianco'

Continua la battaglia tra la Spritz Time srl, la società che gestisce il Caffè Contarena, e il Comune di Udine. In risposta alla domanda di apertura di liquidazione giudiziale promossa quest’estate da Palazzo D’Aronco, la società ieri ha depositato in Tribunale a Udine una richiesta di concordato in bianco.

La domanda è stata accolta oggi dai giudici della seconda sezione civile, che hanno nominato commissario giudiziale il commercialista udinese Francesco Zani. Ora la Spritz Time ha 30 giorni di tempo per presentare un piano di ristrutturazione aziendale.

“Si tratta – dice Edoardo Leone, legale rappresentante di Spritz Time – di un autogol del Comune. Avevamo proposto di compensare gli affitti arretrati e i danni da noi subiti tra settembre e dicembre 2019 per il rifacimento dell’impianto elettrico, quantificati in 240mila euro, per i quali è in piedi una causa civile. Se il concordato avrà un piano sostenibile e omologato, il Municipio rischia di dover pagare tutti i danni da noi chiesti e di ottenere solo una piccola percentuale degli affitti arretrati, non essendo un creditore privilegiato”.