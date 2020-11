Continua a molestare la ex, arrestato lo stalker

Viola il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna: arrestato uno stalker. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di San Sabba hanno eseguito l’ordinanza degli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Trieste su richiesta del pm titolare del fascicolo.

Le indagini, da parte del Settore Anticrimine del Commissariato, erano partite nel mese di agosto, quando negli Uffici di via Mascagni si era presentata una donna che, stanca e impaurita dopo i numerosi atti vessatori subiti dall’ex compagno, decideva di sporgere querela.

Mentre stavano ancora assieme, l’uomo, in diverse occasioni, l’aveva pedinata per strada, l’aveva costretta a rientrare a casa oppure l’aveva insultata per essere in compagnia di altre persone, soprattutto di genere maschile, tanto che la donna aveva deciso d'interrompere la relazione.

In un’occasione, per spaventarla, l'uomo le aveva puntato al petto una pistola (poi rivelatasi una scacciacani) mentre stava riposando e le aveva scattato una foto, che poi le aveva inoltrato su Whatsapp. Dopo la fine della relazione, l'uomo non ha smesso di molestarla, tanto da farle trovare un bastone animato (che nasconde al suo interno una lama), lasciato dopo essersi introdotto in casa.

Il 24 settembre a suo carico era stata emessa una prima misura cautelare, ovvero il divieto di avvicinamento alla donna. Ma questo non è bastato a farmare lo stalker. La donna, infatti, è tornata in Commissariato denunciando che, nelle poche occasioni in cui era uscita di casa per paura d'incontrarlo, aveva trovato appese, su diversi pali della luce e sulle fermate degli autobus, sue foto accompagnate anche da scritte ingiuriose.

Grazie alle telecamere, gli agenti hanno scoperto che era stato proprio l'ex ad averle posizionate. A quel punto, il pm titolare del fascicolo ha chiesto e ottenuto dal Gip di Trieste l'applicazione degli arresti domiciliari, eseguiti dagli agenti del Commissariato di San Sabba.