Continua a molestare la ex, arrestato

Il Comando Compagnia Carabinieri di Cividale, negli ultimi giorni, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Udine a carico di un 47enne del luogo, che ha ripetutamente violato il divieto di avvicinamento all’ex-convivente, impostogli a seguito della contestazione del reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Udine.

Ieri, i militari di Cividale hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Udine un 41enne del luogo, che, arrestato il 6 luglio per il reato di violenza sessuale, per aver palpeggiato una 33enne per strada, e sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, è stato sorpreso da una pattuglia all’esterno della propria abitazione, in violazione alle prescrizioni imposte dal Tribunale.