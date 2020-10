Continua a molestare la ex e il nuovo fidanzato, finisce in carcere

Non si era rassegnato alla fine della relazione e, nonostante la distanza, aveva continuato a molestare la ex e il suo nuovo compagno. Per questo, la Procura di Udine ha disposto l’arresto di un operaio 31enne di Cervaro (Frosinone), alla luce delle indagini eseguite dai Carabinieri della Stazione di Gemona. L’attività dell'Arma era iniziata a febbraio 2020, dopo la denuncia della ex convivente, una 30enne anche lei originaria della provincia laziale.

L’uomo, già indagato per atti persecutori, si era trasferito qualche anno fa in Friuli insieme alla ragazza, trovando lavoro in un’importante azienda tolmezzina, dal quale si era recentemente licenziato dopo essere stato formalmente indagato dall’Arma gemonese ed essere stato raggiunto da un primo provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex.

Nonostante il rientro nel suo comune di origine, i comportamenti molesti e intimidatori nei confronti della ex, rimasta a vivere a Gemona, non si erano interrotti, anzi. Nel mirino, infatti, erano finiti anche i parenti della ragazza, che vivono in provincia di Frosinone, e il nuovo suo fidanzato, un 34enne residente nel Gemonese.

Anche loro hanno formalizzato le denunce nei confronti del 31enne per danneggiamento, minacce, lesioni e altri reati. Di pari passo non si era mai interrotta l’attività d'indagine e di tutela della parte offesa da parte dei militari di Gemona, tanto che, a fronte di nuovi riscontri circa la responsabilità dell’indagato, la Procura della Repubblica di Udine ha chiesto e ottenuto la misura cautelare più restrittiva nei confronti dell’uomo, eseguita nel primo pomeriggio di ieri dai Carabinieri di Cervaro, ‘attivati’ dai colleghi friulani.