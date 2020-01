Continua a molestare la moglie, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Udine, nel corso della serata di ieri, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Udine, arrestando un cittadino albanese di 43 anni, domiciliato in una struttura di accoglienza cittadina. Si tratta di un operaio, regolare sul territorio nazionale.

Il provvedimento è scaturito in seguito alle reiterate violazioni della misura cautelare: l'uomo aveva continuato, in numerose occasioni, ad avvicinarsi alla moglie. Le molestie sono state documentate dai militari dell'Arma della Stazione di Feletto. L'uomo è stato portato in carcere a Udine.