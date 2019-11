Continua a perseguitare la ex e la minaccia di morte, arrestato

Non era stato sufficiente il decreto con cui il Tribunale dei Minori, a novembre 2017, gli aveva imposto l’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di contattare l'ex moglie ei i figli; e nemmeno la sentenza di condanna a due anni e otto mesi di reclusione emessa dal gup di Trieste per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza nei confronti della donna, lo aveva fatto desistere dalle minacce.

Infatti, l’uomo non solo aveva continuato a tenere dei comportamenti persecutori nei confronti dell'ex moglie, ma aveva iniziato anche a minacciarla di morte, a dirle che se anche fosse andato in carcere, prima o poi si sarebbe vendicato e che, comunque, qualsiasi accusa nei suoi confronti sarebbe decaduta sulla scorta di alcuni asseriti documenti che avrebbero attestato la sua pazzia. Questi continui comportamenti vessatori hanno inevitabilmente creato nella donna un grave stato di ansia e un fondato timore non solo per la propria incolumità ma anche per quella dei figli. E' stata costretta a cambiare abitudini di vita, numero di telefono e frequentazioni, ma nonostante ciò, l’uomo ha continuato a cercarla e a chiedere a familiari e conoscenti informazioni su di lei.

La ferma volontà di vendetta lo ha addirittura portato a chiederle, tramite una conoscente, un incontro davanti la chiesa Serbo ortodossa di Piazza San Antonio, dove, aveva giurato l'uomo, prima o poi l’avrebbe uccisa.

Per i gravi elementi emersi nel corso dell’attività investigativa, su richiesta del pm titolare del fascicolo, il gip di Trieste ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato, che domenica è stato rintracciato dagli investigatori della Squadra Mobile appena giunto a Trieste e portato in carcere.