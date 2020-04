Continua a spacciare eroina, lo fermano due volte

La Polizia di Stato di Monfalcone, nel corso di un servizio di monitoraggio legato all’attuale emergenza epidemiologica, lunedì 6 aprile aveva fermato per un controllo un 44enne monfalconese; l’uomo, a bordo della propria auto, oltre a non riuscire a giustificare la sua presenza in quei luoghi, aveva manifestato un'inconsueta agitazione, cosa che ha spinto gli operatori a sottoporlo a una perquisizione, che ha permesso di scoprire 7 grammi di eroina e altro materiale spesso utilizzato per il confezionamento e la vendita di dosi di droga.

L'uomo è stato indagato, in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente; inoltre, gli è stata contestata la violazione dei decreti anti Covid-19, perchè si era allontanato dal proprio domicilio senza valida motivazione.

Qualche giorno dopo, precisamente il 9 aprile, il 44enne è stato nuovamente fermato a bordo della sua vettura, questa volta in compagnia di un altro soggetto, un 34enne monfalconese. Dalla nuova perquisizione, sono spuntati 4.5 grammi di eroina, presumibilmente destinati a essere ceduti, oltre a due coltelli il cui porto è vietato. Indagato nuovamente per gli stessi reati della volta precedente, oltre che per detenzione delle due armi bianche, all’uomo è stata contestata anche la recidiva per la violazione della vigente normativa tesa a contenere il diffondersi dei contagi da Coronavirus. Sanzionato anche il suo occasionale accompagnatore, che a sua volta non ha saputo fornire validi motivi in ordine al proprio spostamento.