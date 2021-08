Continua a tormentare l'ex moglie, arrestato

È finito in manette, arrestato in flagranza, per atti persecutori, un 41enne italiano, fermato a Portogruaro mentre stava seguendo l'ex moglie in auto.

La donna, spaventata, temendo per la propria incolumità, anche per i precedenti episodi di stalking dell'ex marito, ha chiamato il 112. I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Portogruaro lo hanno bloccato e portato in caserma.

Per lui era stata disposta, inizialmente, la misura cautelare degli arresti domiciliari; poi, con l'udienza di convalida di ieri, è stato rimesso in libertà, come disposto al Gip del Tribunale di Pordenone, con il divieto di avvicinarsi e di contattare la donna.