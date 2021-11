Continua a tormentare la ex, arrestato per atti persecutori

Proprio in coincidenza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella quale la Polizia di Stato è impegnata da diversi anni, la Questura di Gorizia ha arrestato un 47enne di origini marocchine, per atti persecutori.

Nel pomeriggio di mercoledì, una Volante è intervenuta nei pressi di un bar goriziano; una donna, importunata dall’ex compagno, aveva chiesto aiuto. L’uomo, residente a Gorizia e con numerosi precedenti penali e di polizia, era stato sottoposto dell’ammonimento del Questore, per ripetuti atti persecutori nei confronti della ‘ex’.

Al termine della loro relazione sentimentale, il 47enne aveva iniziato a seguirla, ad aspettarla nei pressi del luogo di lavoro o a suonare insistentemente il campanello di casa. Nel corso dei controlli è emerso nel recente passato l’uomo era stato protagonista di altri due episodi analoghi per i quali è stato denunciato.

Dopo gli accertamenti nella Caserma Massarelli, il responsabile è stato associato nel carcere di Gorizia.

Considerato, poi, che i fatti si sono svolti nelle pertinenze di un esercizio pubblico, per l’uomo, in virtù del ‘decreto Willy’, è scattata anche l’inibizione alla frequenza del locale, che può essere estesa a tutte le attività del comune o dell’ex provincia.