Continua a tormentare la ex, scatta la denuncia

Denunciato a piede libero per atti persecutori un 48enne di Udine. L'uomo, il 19 gennaio, era stato destinatario di un provvedimento di ammonimento da parte del Questore del capoluogo friulano, per aver vessato la ex compagna, di qualche anno più giovane, dopo il termine della loro relazione sentimentale.

Il 48enne, in particolare, non accettava che la ex avesse iniziato a frequentare un altro uomo. Incurante del provvedimento emesso dal Questore, lo stesso giorno si è presentato sotto l'abitazione di lei. La donna ha chiamato i Carabinieri che, dalla Stazione di Pavia di Udine (Compagnia di Palmanova), hanno raggiunto immediatamente la casa della vittima. Nel caso fosse stato colto in flagranza, sarebbe stato arrestato.