Continua la strage di fauna selvatica a Rive d’Arcano

Nel canale Ledra-Tagliamento, a Rive d’Arcano, si sta compiendo, come ogni primavera, la solita straziante mattanza di animali selvatici che tentano di valicare l'ostacolo o, semplicemente, cercano di abbeverarsi. Solo nelle ultime ore, come denuncia l'avvocato Lara Melchior, sono morti quattro caprioli, una volpe e un cervo (nella foto principale il documento della mattanza).

Un altro cervo è riuscito a salvarsi a Pers di Majano, dove nella tarda mattinata sono intervenuti in suo soccorso i Vigili del fuoco di Gemona, restituendolo alla libertà (nelle altre immagini).

Il problema di quel tratto di canali è ben conosciuto da molti anni. Ambientalisti e cacciatori chiedono a gran voce interventi per mettere in sicurezza l’opera d’irrigazione ma, salvo alcune dichiarazioni di buona volontà, finora non è stato fatto molto. In alcuni punti, infatti, il terreno è allo stesso livello o leggermente più alto del manufatto e l'animale che entra sperando di guadarlo finisce per trovarsi in una trappola mortale, senza alcuna via di scampo.

Il tentativo disperato di liberarsi, infatti, finisce immancabilmente contro gli sgrigliatori delle centraline idroelettriche, dove gli animali giungono stremati e che provocano loro ferite devastanti, soprattutto agli arti, come avvenuto nel caso dei caprioli trovati morti ieri a Rive d'Arcano.

Finora non è stata realizzata la recinzione che s’invoca da anni, intervento che sarebbe già un buon inizio per quanto ben distante dall'esigenza di garantire alla fauna selvatica la possibilità di spostarsi senza pericoli. Questo sarebbe possibile solo con l'installazione di passerelle protette, come avviene in Germania, soluzione che da noi sembra purtroppo ancora fantascienza.

Da sottolineare che la strage di animali selvatici, che ora registra i numeri più pesanti, prosegue purtroppo durante tutto l'anno, nella totale indifferenza delle istituzioni che invece dovrebbero tutelarla.