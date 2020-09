Continuano i controlli sui locali della ‘movida’ a Trieste, disposti dalla Prefettura per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Ieri sera, è stato sanzionato il titolare di un bar per non aver fatto rispettare le regole.

Multati anche due avventori perché non indossavano le mascherine dove obbligatorio. Impegnati gli uomini della Divisione Polizia Sociale e Amministrativa (Pasi) e della Squadra Volante della Questura, oltre agli agenti della Polizia Locale.