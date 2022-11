Continuano i controlli a Udine, quattro persone denunciate

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, nel pomeriggio e sera di ieri, 8 novembre, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del parco Moretti.

Sono stati identificate 40 persone e controllate, nelle vie limitrofe, 11 auto; un cittadino ucraino, 19enne, è stato denunciato per il possesso ingiustificato di un coltello 'a farfalla', mentre un cittadino pakistano, 19enne senza fissa dimora, controllato poco prima di mezzanotte lungo via Moretti, è stato denunciato per detenzione illecita di stupefacente, trovato in possesso di due dosi da 0,5 grammi ciascuna di cocaina, pronte per la cessione.

Nel frattempo le Volanti della Questura e altre pattuglie dei Reparti aggregati si sono concentrate sulla zona dell’autostazione, anche per monitorare l’eventuale presenza di cittadini stranieri in stato di clandestinità. Hanno identificato 156 persone e controllato 79 vetture. In questo caso sono stati denunciati un cittadino marocchino, 33enne, fermato in via Leopardi, che qualche ora prima aveva rubato un paio di scarpe in un negozio del centro, e un cittadino iracheno, 27enne, per minacce.