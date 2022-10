Continuano i controlli in Borgo Stazione, cinque denunce

Nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato, su disposizione del Questore di Udine, si sono tenuti controlli straordinari nella zona di Borgo Stazione, con l'impiego di personale della Polizia di Stato e dei Reparti Prevenzione Crimine Lombardia ed Emilia Romagna, del II Reparto Mobile di Padova, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con un’unità cinofila.

L’imponente dispositivo di forze di polizia messo in campo ha comportato l’impiego di oltre 70 uomini, che hanno identificato 403 persone, controllato 115 veicoli e 22 esercizi commerciali.

Un cittadino iracheno è stato denunciato per possesso di un coltello nascosto nello zaino; altri due cittadini stranieri sono stati denunciati per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio; un cittadino marocchino è stato denunciato per la violazione dell’ordine di abbandonare il territorio italiano a seguito di provvedimento di espulsione, mentre un cittadino pakistano è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Quattro cittadini stranieri, di origine marocchina, pakistana e tunisina, sono stati sanzionati come assuntori di sostanze stupefacenti. Un cittadino straniero è stato multato per ubriachezza molesta.

Sono state inoltre elevate tre contestazioni al Codice della Strada.